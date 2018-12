Escursionista francese muore tra i monti in Costiera Amalfitana

Dove essere una gita come tante, invece per un turista francese non è stato così. L’uomo, 64 anni, ha perso la vita tra i monti della Costiera Amalfitana, trai comuni di Scala e Amalfi. Secondo i primi accertamenti, la vittima è stata stroncata da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’allarme era scattato ieri mattina, domenica 14 ottobre, quando il corpo era stato notato da altri turisti vicino alla riserva della Valle delle Ferriere. È stato necessario l’utilizzo di un elicottero del 118, essendo la zona difficilmente raggiungibile a piedi. L’uomo si trovava da solo in vacanza in provincia di Salerno, quando aveva deciso di fare un’escursione tra i sentieri della Costiera Amalfitana. La Procura di Salerno ha comunque disposto l’autopsia.