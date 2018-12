Lavori al Vomero: acqua torbida fino a mercoledì

L'azienda Acqua Bene Comune di Napoli informa che, in seguito a un'imprevista anomalia sul sistema di adduzione idrico della città, gli operatori dovranno effettuare manovre sulla rete di distribuzione del quartiere Vomero alto "al fine di garantire un esercizio provvisorio del servizio e limitare il disagio alle utenze servite".

A partire dalle 10 di domani, lunedì 15 ottobre, e fino alle 12 di mercoledì 17 ottobre, potrebbero verificarsi, evidenzia Abc, "fenomeni di torbidità dell'acqua distribuita in alcune strade e aree". Per quanto riguarda la zona delimitata dal perimetro urbano, l'evento potrebbe presentarsi nei sistemi idrici di piazza Luigi Vanvitelli, di via Gianlorenzo Bernini, via Francesco Solimena, via Giuseppe Bonito,via Tito Angelini, via Annibale Caccavello, Gradoni del Petraio, Salita del Petraio, via Filippo Palizzi e via Luigia Sanfelice.

E poi ancora, largo del Petraio, Santa Maria Apparente, via Achille Vianelli, via Gioacchino Toma, vicoletto Cimarosa, pedamentina a San Martino e via Torrione San Martino. "Al termine delle operazioni basterá far scorrere per qualche minuto l'acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza", conclude la nota di Abc.