Salerno, perde il controllo della moto: morto 18enne

Un ragazzo di 18 anni è morto a seguito di una caduta in moto avvenuta nella notte di sabato 13 ottobre. La tragedia si è consumata a Salerno in Largo Annibale Sterzi, a due passi da piazza San Francesco. Il giovane era alla guida della sua motocicletta sulla quale viaggiava con l'amico 19enne. Improvvisamente il 18enne ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, rendendo inutili anche i soccorsi del personale del 118. Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato e della Polstrada, il giovane ha battuto il capo. Lievemente ferito, invece, l'amico che ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in 20 giorni. Restano ancora da chiarire le cause della caduta.