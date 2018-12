Uno sciame simico ha interessato l'area flegrea, in particolare la zona ad est del vulcano Solfatara. Le scosse sono iniziate all'alba, la maggior intensità è stata registrata alle 9.43 nella conca di Agnano, ad un chilometro di profondità con magnitudo 2.0 della scala Richter. Le altre scosse, registrate tra le 6.15 e le 7.45, sono state di minore intensità e hanno toccando la magnitudo massima di 1.0. Gli allievi di un istituto comprensivo nella zona di Agnano sono stati fatti uscire dalle aule e portati a casa dai genitori. Anche in altre scuole dell'area di Pozzuoli sono state avvertite le scosse, ma al momento le lezioni stanno proseguendo regolarmente.

Nessun danno e allarmismi

La situazione non preoccupa il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che chiede di non creare allarmismi: "Da questa notte è in atto uno sciame sismico che ha coinvolto la città - le sue parole -. La scossa più forte è stata registrata alle ore 9.45 di magnitudo 2.0. Non ci sono attualmente danni a cose e persone e non sussiste attualmente nessun pericolo".

E ancora: "Siamo in costante contatto con l'istituto di vulcanologia e il fenomeno è nella norma. È importante non creare allarmismi perché si tratta della consueta attività bradisismica tipica del nostro territorio. Non ci sono variazioni dell'attuale livello di attenzione. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti e terremo i cittadini costantemente informati", aggiunge Figliolia.

Data ultima modifica 12 ottobre 2018 ore 12:17