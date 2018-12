Incidenti sul lavoro, morto autista nel Salernitano

Un autista 60enne di Angri, provincia di Salerno, è rimasto schiacciato dalla motrice del suo veicolo. L’uomo è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto a Poggiomarino, provincia di Napoli, nei pressi di un’area di autolavaggio in via Ceraso. L’uomo era appunto in attesa del lavaggio del suo mezzo, quando si è messo al di sotto della motrice, probabilmente per verificare il funzionamento del sistema di sollevamento ad aria. Ma a seguito di un improvviso abbassamento della motrice, è rimasto schiacciato. I carabinieri sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, e motrice e rimorchio sono stati sequestrati. L’autorità giudiziaria inoltre ha disposto l’autopsia della salma.