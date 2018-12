A Napoli il parcheggio più cool del mondo con il 39.6% delle preferenze

Il Morelli di Napoli è il parcheggio più cool del mondo. Un posteggio per 2000 posti a rotazione, con 250 box e 230 posti auto, realizzato in una caverna in tufo di sette piani, al quale è andato il titolo di “World’s Coolest Car Park” con il 39.6% delle preferenze a fronte del 19.6% ottenuto da AZ Sint-Lucas in Belgio e l’11.4% del Victoria Gate di Leeds, Regno Unito. Il parcheggio è nato dall’intuizione degli architetti Fabrizio Gallichi e Felice Lozano, che hanno curato il progetto per conto della Sigea Costruzioni, impresa del gruppo Quick No Problem Parking diretta da Ettore Siniscalco. Un’intuizione felice, tanto da convincere la giuria internazionale di DesignCurial e Looking4.com a destinare proprio al Morelli il titolo di “World’s Coolest Car Park”.

Le dichiarazioni

“Nessuno ci credeva e invece a Napoli abbiamo realizzato in soli diciotto mesi quello che altrove avrebbero fatto in 5 anni, con un investimento privato di 30 milioni di euro che ha creato posti di lavoro e garantito il giusto respiro a un’aria della città dedita in larga parte alla movida ed allo shopping. E anche i leoni che sovrastano l’Agorà, che un tempo se ne erano andati, sono tornati oggi simbolicamente nel cuore di Chiaia, come tanti turisti”, ha detto Massimo Vernetti, presidente della Quick No Problem Parking.