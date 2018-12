Napoli: deruba ex compagna e la scaraventa fuori dall'auto

Ruba circa 2000 euro e gli orecchini all’ex compagna, che si trovava in macchina con lui, per poi spingerla fuori dall’auto in movimento insieme alla figlia di un anno. Non solo: torna sui suoi passi per tentare di sottrarre alla donna anche il telefono cellulare con cui lei stava chiamando i carabinieri.

Il protagonista della vicenda, avvenuta nel Napoletano, è un trentenne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato dai militari della tenenza di Cercola e Casalnuovo e rinchiuso nel carcere di Poggioreale. L’intervento dei carabinieri è stato possibile grazie alla richiesta d'aiuto della donna, di 29 anni, che dopo il fatto ha chiamato il 112. L’uomo è stato quindi rintracciato e arrestato nella sua abitazione dai carabinieri, i quali hanno anche recuperato il maltolto per restituirlo alla legittima proprietaria. La donna, inoltre, ha riportato ferite ed escoriazioni varie guaribili in sette giorni.