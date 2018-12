Avellino, a piedi su strada a scorrimento veloce: travolto e ucciso

Un uomo di 44 anni è stato travolto e ucciso da un’auto sulla statale Ofantina bis, in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 7 ottobre, nei pressi dello svincolo di Manocalzati. La vittima, originaria di Manfredonia, si trovava a piedi su una strada a scorrimento veloce quando è stata investita da una Lancia Thema.

L’automobilista si è fermato per prestare soccorso e per chiamare i carabinieri e il 118. L’uomo, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino ma, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, è deceduto nelle prime ore di lunedì mattina. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente, per accertare le eventuali responsabilità dell’investitore e per capire cosa ci facesse la vittima a piedi su quel tratto di strada.