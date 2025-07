World Ducati Week 2025, il programma dell'evento a Misano

Torna l'evento per gli appassionati del marchio a Misano Adriatico dal 25 al 27 luglio, un weekend ricco di eventi con parate, gare in pista, esibizioni, esperienze di guida e molto altro

Torna anche quest'anno il World Ducati Week 2025, un weekend ricco di eventi per gli appassionati di Ducati. Si terrà a Misano Adriatico dal 25 al 27 luglio con parate, gare in pista, esibizioni, esperienze di guida e molto altro. Ecco il programma giorno per giorno

Venerdì 26 luglio

La giornata inaugurale inizia con la parata: partenza dal circuito di Misano, attraversamento della Riviera Romagnola fino al Samsara Beach di Riccione, dove si svolgerà la serata con Rustida e "Land of Joy on the Beach"

Sabato 27 luglio:

"La Notte dei Campioni": competizione tra i piloti Ducati, invasione della pista e spettacolo serale con intrattenimento e DJ-set.

Altri eventi e attività:

Desmo 450 MX: esposizione della nuova moto da motocross Ducati, con la presenza del team R&D Factory Mx Team, Tony Cairoli e Alessandro Lupino.

Celebrazione 916: 30° anniversario della Ducati 916.

Anteprima Prodotto 2025: presentazione esclusiva di un nuovo modello Ducati.

Riding Experience: opportunità di provare diverse moto Ducati.

Lenovo Race of Champions: gare e sessioni in pista, sia libere che di qualifica.

WDW by Night: serate con spettacoli e intrattenimento.

Visite al Museo e Fabbrica Ducati: possibilità di scoprire la storia e la produzione Ducati con tariffe speciali.

I biglietti per il WDW 2025 sono disponibili sul sito web di Ducati. Due i tipi di pass: Pass Biker (con moto) e Pass Visitor (passeggero o senza moto). È consigliabile scaricare l'app ufficiale WDW per rimanere aggiornati sul programma e le attività. L'evento è organizzato in collaborazione con Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.