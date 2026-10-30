Car of The Year 2027, annunciate le finaliste: sono 7 auto elettriche

Dopo due anni consecutivi di vittorie per i modelli elettrici (e per Renault) – con la Scenic nel 2024 e la Renault 5 E-tech nel 2025 – l'edizione dello scorso anno del premio Car of the Year ha visto la Mercedes-Benz CLA riportare un marchio premium sul trono (con motori elettrici e a combustione). La vincitrice sarà proclamata il prossimo 8 gennaio in concomitanza con il Bruxelles Motor Show 2027. Ecco quali sono le auto in lizza.

A cura di Stefano Santini