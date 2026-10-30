Car of The Year 2027, annunciate le finaliste: sono 7 auto elettriche

Dopo due anni consecutivi di vittorie per i modelli elettrici (e per Renault) – con la Scenic nel 2024 e la Renault 5 E-tech nel 2025 – l'edizione dello scorso anno del premio Car of the Year ha visto la Mercedes-Benz CLA riportare un marchio premium sul trono (con motori elettrici e a combustione). La vincitrice sarà proclamata il prossimo 8 gennaio in concomitanza con il Bruxelles Motor Show 2027. Ecco quali sono le auto in lizza.
A cura di Stefano Santini
- La lista è stata selezionata dai 64 giornalisti di 25 Paesi. Le finaliste, per la prima volta tutte elettriche, parteciperanno il 25-26 novembre alla fase conclusiva della manifestazione che le vedrà impegnate in test sulla pista di Balocco. Ogni giurato avrà a disposizione 25 punti, da distribuire tra almeno 5 delle 7 finaliste, con un massimo di 10 punti per ognuna. Tra i criteri di valutazione design, sicurezza, comfort, prestazioni, innovazione tecnologica, impatto ambientale e rapporto qualità-prezzo.
- La prima auto compatta elettrica di Cupra introduce la piattaforma MEB+ a trazione anteriore e punta su stile e contenuti. Dimensioni cittadine, autonomia fino a 450 chilometri e una gamma articolata tra versioni urbane e varianti ad alte prestazioni. Prezzi da 26.000 euro
- Già World car of the year 2026, BMW iX3 è l'auto della nuova era del marchio bavarese: 100% elettrica con autonomia oltre gli 800 km, il listino parte da 69.900 euro
- Hatchback della gamma elettrica con aerodinamica evoluta al servizio di interni spaziosi. E' un segmento B con 500 km di autonomia. Parte da 29.900 euro
- Altra full electric, c'è anche nella versione sotto 20 mila euro. Powertrain da 80 cv e batteria LFP da 27,5 kWh per un'autonomia fino a 263 km
- La piccola elettrica coreana è un'auto pensata per il mercato europeo. Compatta nelle dimensioni, poco oltre i 4 metri, ha un'autonomia fino a oltre 450 km. I prezzi a partire da 26.600 euro
- Suv elettrico di medie dimensioni. Prezzo di partenza in Italia da 65.350 euro per la single motor e 81.450 euro per la dual motor
- La gamma prevede piattaforma MEB+, trazione anteriore, tre livelli di potenza, due batterie, autonomia fino a 455 km e ricarica rapida DC sempre di serie. La versione d'attacco parte da circa 25.000 euro.