Dacia Hipster Concept, mobilità alla portata di tutti

Il team del marchio rumeno è partito proprio dall’analisi di ciò che gli utenti desideravano e delle loro abitudini. Si è lavorato così su una vettura che portasse su strada l’essenziale, riducendo al minimo il superfluo così come i pesi. Come un unico piccolo blocco su quattro ruote, questa concept elimina di fatto sbalzo anteriore e posteriore. Al frontale un design semplice che integra i gruppi ottici e il logo Dacia in un unico elemento che richiama anche le scelte stilistiche portate sugli ultimi modelli del Gruppo Renault. C’è una forte verticalità nelle linee, con sottilissimi specchietti retrovisori e un portellone posteriore a tutta larghezza per rendere pratico l’accesso ad un bagagliaio modulabile che passa facilmente da 70 a 500 litri. Il look robusto e lo spirito outdoor Dacia si ritrovano nelle protezioni laterali e in quelle anteriori e posteriori.