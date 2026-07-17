Alluvione in Texas, almeno 2 morti e centinaia di salvataggi

Almeno due persone sono morte in Texas a causa di un'alluvione provocata da piogge torrenziali. I soccorritori hanno effettuato oltre 230 salvataggi e decine di contee sono ancora in allerta. Il governatore del Texas Greg Abbott ha avvertito che il rischio di alluvioni catastrofiche e tornado resterà alto nei prossimi anni. Le autorità hanno esteso l'allerta meteo anche a diverse zone dell'Arizona e del sud dello Utah.
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