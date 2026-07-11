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Australia, un canguro si unisce a una partita di football

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Un gruppo di ragazzi che stava giocando a football australiano sulla Gold Coast, nel Queensland, si è ritrovato con un partecipante davvero insolito: un canguro. L'animale ha iniziato a interagire con il pallone dopo che questo era rotolato verso di lui, regalando ai presenti una scena curiosa e divertente, ripresa dalla madre di uno dei giovani giocatori.

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