Australia, un canguro si unisce a una partita di football

Un gruppo di ragazzi che stava giocando a football australiano sulla Gold Coast, nel Queensland, si è ritrovato con un partecipante davvero insolito: un canguro. L'animale ha iniziato a interagire con il pallone dopo che questo era rotolato verso di lui, regalando ai presenti una scena curiosa e divertente, ripresa dalla madre di uno dei giovani giocatori.