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Usa, catena umana nello stagno per salvare un automobilista

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Un'auto è finita in uno stagno nella Contea di Fairfax, in Virginia. I vigili del fuoco e i primi soccorritori giunti sul posto si sono immersi in acqua e, per contrastare la corrente e trarre in salvo l'automobilista rimasto intrappolato nell'abitacolo, hanno formato una catena umana. L'uomo è stato riportato a riva con ferite lievi.

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