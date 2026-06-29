Usa, catena umana nello stagno per salvare un automobilista

Un'auto è finita in uno stagno nella Contea di Fairfax, in Virginia. I vigili del fuoco e i primi soccorritori giunti sul posto si sono immersi in acqua e, per contrastare la corrente e trarre in salvo l'automobilista rimasto intrappolato nell'abitacolo, hanno formato una catena umana. L'uomo è stato riportato a riva con ferite lievi.