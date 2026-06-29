Un'auto è finita in uno stagno nella Contea di Fairfax, in Virginia. I vigili del fuoco e i primi soccorritori giunti sul posto si sono immersi in acqua e, per contrastare la corrente e trarre in salvo l'automobilista rimasto intrappolato nell'abitacolo, hanno formato una catena umana. L'uomo è stato riportato a riva con ferite lievi.
Prossimi video
Meteo, un fulmine colpisce la Torre Eiffel a Parigi
Mondo
A caro prezzo - Il reportage
Mondo
Germania, sparatoria a Stade: cinque morti, due fermati
Mondo
Raid del Pakistan in Afghanistan, accuse di strage di civili
Mondo
Terremoto in Venezuela, nuova forte scossa di magnitudo 4.6
Mondo
Usa, catena umana nello stagno per salvare un automobilista
Mondo
Turchia, migliaia di curdi chiedono la liberazione di Öcalan
Mondo