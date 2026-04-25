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Libano, esplosioni al confine nonostante la tregua

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Nuove esplosioni nel sud del Libano nonostante l’estensione del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. I combattimenti proseguono lungo il confine, mentre resta alta la tensione nella regione.

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