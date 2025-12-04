Offerte Sky
New York, accensione albero di Natale a Rockefeller Center

Mondo

A New York una folla si è radunata a Rockefeller Center per assistere all’accensione dell’albero di Natale. L’albero, un abete rosso norvegese alto 23 metri, è stato decorato con 50.000 luci LED multicolori e sormontato da una stella di cristallo Swarovski da 400 chili.

