Israele, Hamas riconsegna il corpo di un ostaggio

La sera del 20 ottobre un convoglio ha trasportato a Tel Aviv il corpo di un ostaggio consegnato da Hamas, nell’ambito dell’accordo mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza. Finora il gruppo ha restituito 14 corpi, uno dei quali non apparteneva a un ostaggio. In cambio, Israele ha liberato quasi 2.000 detenuti palestinesi. Intanto emissari statunitensi hanno incontrato Netanyahu per rilanciare il cessate il fuoco.
