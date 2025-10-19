Gaza, bulldozer alla ricerca dei corpi di ostaggi israeliani

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, i bulldozer sono al lavoro per localizzare i resti degli ostaggi israeliani. L’accordo di cessate il fuoco con Israele prevede il rilascio da parte di Hamas dei corpi di 28 ostaggi deceduti. In seguito a nuovi attacchi di Tel Aviv contro obiettivi nel Sud di Gaza, Il gruppo ha affermato che qualsiasi "escalation" israeliana ostacolerebbe le operazioni di ricerca.
