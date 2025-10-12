Esplora tutte le offerte Sky
Tel Aviv, folla a Piazza degli ostaggi dopo accordo di pace

Mondo

L’11 ottobre decine di migliaia di persone si sono riunite a Hostages Square, a Tel Aviv, per celebrare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Dopo due anni di proteste, la piazza è esplosa in cori di gioia. Sul palco anche Jared e Ivanka Trump, insieme all’inviato USA Steve Witkoff, protagonisti dei negoziati. L’accordo prevede il ritiro parziale delle truppe israeliane e il rilascio di ostaggi e prigionieri entro 72 ore.

