Israele ricorda vittime del 7 ottobre, appello per ostaggi

Mondo

A due anni dagli attacchi del 7 ottobre 2023, Israele si è fermato per rendere omaggio alle vittime. Le sirene del “Consiglio di Ottobre”, organizzazione di famiglie in lutto, hanno risuonato in tutto il Paese, dal festival Nova a Tel Aviv fino a Gerusalemme. Davanti alla residenza di Netanyahu, i parenti degli ostaggi hanno chiesto la liberazione dei prigionieri ancora a Gaza

