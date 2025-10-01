Spagna, gravi inondazioni a Ibiza dopo la tempesta Gabielle

Gravi inondazioni hanno colpito Ibiza durante la notte a seguito delle piogge torrenziali causate dalla tempesta Gabrielle, segnando il giorno più piovoso dell'isola in oltre 70 anni, secondo l'agenzia meteorologica spagnola AEMET.
