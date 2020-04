Il giapponese Yasuyoshi Chiba, fotografo della France Presse, ha vinto il World Press Photo 2020, il più prestigioso premio di fotogiornalismo, con uno scatto durante le proteste in Sudan (foto grande). Al francese Romain Laurendeau è andato invece il premio "Storia dell'anno" per un reportage in bianco e nero sulla genesi della ribellione in Algeria (foto in alto a destra). Diversi i premi attribuiti dopo una selezione fra 73.996 fotografie di 4.283 fotografi di 125 Paesi