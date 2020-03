Le 100 donne che hanno cambiato il mondo secondo Time. FOTO

Come Donna dell'Anno per il 1995 Time sceglie Sadako Ogata, che ha trasformato la vita dei rifugiati grazie al suo ruolo di alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. È stata la prima donna a guidare l'UNHCR, rieletta per tre volte, lavorando per proteggere le zone più critiche - tra cui Afghanistan, Balcani e Rwanda - e le loro popolazioni (foto: Time/Manjit Thapp)