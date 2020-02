Coronavirus, nei supermercati di Milano code alle casse e scaffali vuoti. FOTO

Carne, pasta, frutta, verdura, acqua ma anche gel igienizzanti per le mani. In Lombardia e nelle altre zone colpite dai contagi del virus sono in tanti a fare le scorte in alcuni supermercati. Fontana: corsa ad alimenti non ha senso - AGGIORNAMENTI