Cina, almeno sei vittime per il virus misterioso. FOTO

Alcuni Governi dei Paesi dell’Estremo Oriente, come Giappone, Thailandia e Vietnam, stanno adottando nuove misure per contenere la minaccia della diffusione del corona virus originato in Cina. Il premier giapponese Shinzo Abe si è riunito con i ministri preposti e ha ordinato l'applicazione di un sistema di quarantena per il controllo dei passeggeri provenienti dalle aree definite a rischio, nel tentativo di prevenire l'espansione del virus in Giappone