Serbia, la città di Belgrado avvolta dallo smog. LE FOTO

La Serbia, secondo lo studio “2019 Pollution and Health Metrics: Global, Regional and Country Analysis”, è al primo posto in Europa e al nono posto nel mondo per decessi correlati all'inquinamento. L’analisi, pubblicata nei giorni scorsi, è stata prodotta dalla Global Alliance on Health and Pollution (Gahp), associazione internazionale di cui fanno parte esperti e osservatori il cui scopo è trovare risorse e soluzioni ai problemi mondiali legati all'inquinamento