La seconda regione italiana in classifica è al 37mo posto ed è il Molise: "Non ne avete mai sentito parlare? Nessun imbarazzo", scrive il NyT. "È la scelta ideale per chi è in cerca di un'Italia "al tempo stesso tradizionale e incontaminata": aree archeologiche come Saepinum, le coste pulitissime e le montagne che hanno fatto da sfondo al cammino della transumanza iscritto l'anno scorso nelle liste dell'Unesco, sono alcuni degli elementi che hanno ispirato la scelta. (Foto: Castello Svevo -Termoli)