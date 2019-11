Giornata mondiale contro l'Aids, in Kenya "re del condom" distribuisce preservativi. FOTO

Il 1° dicembre si celebra in tutto il mondo la 31esima giornata mondiale contro l'Aids. Sul tema c'è grande attenzione soprattutto in Africa e in Asia, dove in molti Paesi la malattia è spesso ancora considerata un tabù. A Nairobi, capitale del Kenya, l'attivista Stanley Ngara, conosciuto come il "re del condom", distribuisce preservativi nei quartieri più poveri della città