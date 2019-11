Terna, inaugurato il cavo di interconnessione Italia-Montenegro. FOTO

L’infrastruttura in corrente continua collega per la prima volta i Balcani all’Europa, ed entrerà in funzione entro la fine dell’anno. Permetterà ai due Paesi di scambiare elettricità in maniera bidirezionale: inizialmente per una potenza di 600 MW, che diventeranno successivamente 1.200 MW. Nella foto la sala valvole della stazione di Lastva, nel comune di Kotor, in Montenegro (credit foto: Terna)