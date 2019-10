Il ponte dell'1 novembre è alle porte e in molti ne approfitteranno per qualche viaggio. Le caratteristiche? Non troppo lontano, perché i giorni a disposizione sono pochi, e se possibile non troppo costoso. Sono oltre 52mila gli italiani in partenza, il 18% in più rispetto allo scorso anno, e per gli indecisi Airbnb ha stilato una classifica delle mete più trendy all’estero e delle più gettonate in Italia