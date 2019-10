A Parigi una corsa tra le opere del Louvre durante la Notte Bianca. LE FOTO

Una corsa in mezzo ai luoghi simbolo di Parigi, di notte. È l'idea della 'Grande Traversée' che quest'anno, il 5 ottobre, è andata in scena per la prima volta nella capitale francese. Si tratta di una corsa di 10 km, organizzata in occasione della Nuit Blanche (notte bianca) della metropoli. I partecipanti, per l'occasione, hanno anche potuto correre all'interno del Louvre