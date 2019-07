La rivista di viaggi "Travel and Leisure" ha raccolto in una classifica le 15 isole più belle del mondo. La graduatoria, stilata con i voti dei lettori del magazine, non si basa solo sulla bellezza paesaggistica, ma anche sulle attrattive naturali dei luoghi, sul cibo locale e sull'ospitalità dei suoi abitanti. Il primo posto tocca allo Sri Lanka, non solo per mare e spiagge. Animali esotici e tradizioni secolari rendono questa isola affascinante e coinvolgente