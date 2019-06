Papa Francesco a San Pietro celebra la benedizione dei Palli. FOTO

"Il Signore non compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi sa di essere bisognoso - ha osservato - Non è attratto dalla nostra bravura, non è per questo che ci ama. Egli ci ama così come siamo e cerca gente che non basta a sé stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore. Pietro e Paolo sono stati così, trasparenti davanti a Dio"