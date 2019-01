mondo

Capodanno 2019, da Roma a Berlino i tuffi che sfidano il gelo. FOTO

Per la 31esima volta il bagnino 66enne Maurizio Palmulli si è buttato nel Tevere per festeggiare il nuovo anno. Ma anche in Germania e Olanda alcuni nuotatori coraggiosi hanno deciso di lanciarsi in acqua con costumi e accessori colorati per celebrare la ricorrenza