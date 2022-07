1/10 ©Ansa

La Speaker della Camera Nancy Pelosi è partita il 29 luglio 2022 per l’Asia, ma non è chiaro se si recherà a Taiwan, l’isola al centro delle tensioni tra Usa e Cina per svariati motivi geopolitici, militari ed economici. Ieri, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby , ha dichuarato che "sulle tappe del suo viaggio parlerà l'ufficio della Speaker della Camera, è lei che prende le sue decisioni, non ha bisogna dell'apporovazione della Casa Bianca"

