Vita semplice, molto sobria, pochi vizi e molta disciplina. I mormoni sono un gruppo piuttosto eterogeneo e molto americano. Sono più di 15 milioni in tutto il mondo, ma oltre la metà di loro vive negli USA, dove questa religione – anche se in molti contestano questa classificazione – è nata all’inizio dell’800.

Il "libro di Mormon" è del 1830

La dottrina del mormonismo si fonda sul Libro di Mormon, una versione rivista e corretta della Bibbia e del Vangelo che Joseph Smith, il padre fondatore dei mormoni, sosteneva di aver ricevuto per rivelazione, definendosi un profeta. Era il 1830. I mormoni si definiscono quindi cristiani, ma sia i cattolici che i protestanti parlano spesso di "falsa religione", visto che il mormonismo rifiuta dogmi fondamentali del cristianesimo (come la trinità) e reinterpreta alcuni sacramenti (come il battesimo). In alcuni gruppi poi è ammessa anche la poligamia, quindi anche il sacramento del matrimonio viene interpretato in modo totalmente difforme dalla dottrina cristiana. Ferma convinzione dei mormoni è poi quella che Cristo, dopo la resurrezione, visitò i nativi americani.

La "Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni"

Tra i vari gruppi del mormonismo, quello principale è la “Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”, che ha il suo quartier generale a Salt Lake City, nello Utah. I suoi leader spirituali sono laici, e vigilano sul rigido codice di condotta che fa dei mormoni fedeli molto disciplinati e con uno stile di vita molto sobrio: non bevono, non fumano e considerano sacra la famiglia. Molte le personalita' del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo che seguono il mormonismo, come il senatore repubblicano ed ex candidato alla Casa Bianca Mitt Romney, la scrittrice Brenda Novak e Stephanie Meyer, l'autrice della saga Twilight.

I mormoni in Italia e il tempio di Roma

La religione è in crescita esponenziale, grazie all'infaticabile azione di proselitismo compiuta da decine di migliaia di missionari in tutto il mondo. I mormoni sono presenti anche in Italia: a Roma, all'inizio del 20019, hanno fondato il loro tempio, il più grande d'Europa, in via di Settebagni. Nello Stivale il movimento conta 25.000 seguaci e oltre 102 congregazioni.