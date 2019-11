Anno dopo anno la Guinness World Records continua a certificare primati di ogni tipo. L'organizzazione ha vagliato circa 50mila richieste ogni 12 mesi (accettandone seimila) da 174 Paesi del mondo. In occasione del Guinness World Records Day, che quest'anno si celebra il 14 novembre, ripercorriamo i titoli più strani assegnati nel corso della storia del riconoscimento.

La coppia più vecchia del mondo

I coniugi Henderson, 106 anni lui e 105 lei, residenti a Austini in Texas, sono la coppia più vecchia del mondo secondo il Guinness World Records. I due, che si sono conosciuti all'università del 1934, il 15 dicembre festeggeranno 80 anni di matrimonio. Il loro segreto per un legame così lungo? Essere sempre gentile con il proprio consorte.

Un profiterole da 430 chili

A settembre 2019 Latina è entrata nel Guinness dei Primati grazie ad un profiterole da 430 chili. Il dolce al cucchiaio è stato allestito con novemila bignè, duecento chili di crema chantilly e duecento chili di glassa al cioccolato. Battuto il precedente record svizzero di Airola di 253 chili, stabilito nel marzo 2019.

Il record per il taglio di capelli simultaneo

Ad inizio agosto 2019 le strade di Shenyang, in provincia di Liaoning, si sono riempite di hair stylist che si sono messi alla prova con un taglio di capelli simultaneo per conquistare il Guinness World Record. Un totale di 1400 parrucchieri ha infranto il precedente record del 2012, quando furono "solo" 1200 gli hair stylist a tagliare i capelli in contemporanea.

Il record mondiale di "planking"

Il 18 maggio 2019 la canadese Dana Glowacka ha stabilito il nuovo record mondiale femminile di planking, restando appoggiata sugli avambracci e sulle punte dei piedi per 4 ore e 20 minuti. Il precedente record, di 3 ore e 31 minuti, era stato realizzato nel 2015 dalla cipriota Maria Kalimera.

La zeppola di San Giuseppe più grande del mondo

Un totale di circa 84 chili per oltre un metro di diametro: è la zeppola di San Giuseppe più grande al mondo realizzata a Napoli in occasione della Festa del Papà del 2019. Autore del dolce da record lo chef Stefano Avellano, che è entrato nel Guinness World Record anche grazie alla copertura realizzata con 25 chili di crema ed amarene.

Sfoglia da Guinness a Bologna

Ancora un record in cucina e ancora un primato italiano. Si tratta della sfoglia di 120 metri tirata al mattarello a Fico Eataly World, il parco tematico del cibo di Bologna, a maggio 2019. Artefice del record un "dream team" della pasta all'uovo proveniente da 10 regioni.

Il tiramisù più lungo del mondo è milanese

Per un altro dolce da record, si rimane sempre in Italia: è infatti milanese il tiramisù più lungo del mondo, realizzato a marzo 2019. Misura 273,5 metri ed è stato preparato da 30 pasticceri, con 50mila savoiardi per un totale di 15mila porzioni.

Star Wars, installazione da record

Più di 36mila statuine di Stormtrooper per comporre la figura di un enorme casco da Stormtrooper. Si tratta di un’installazione da Guinness dei Primati quella che la Lego ha realizzato allo "Star Wars Celebration 2019", a Chicago. Per completare l'installazione ci sono volute 13 persone e 38 ore di lavoro.

L'onda più alta del mondo

Il brasiliano Rodrigo Koxa è entrato nel Guinness dei Primati per aver surfato, nel novembre del 2017, un'onda di oltre 24 metri. Un'impresa senza precedenti in questo sport. Koxa, 39 anni, ha così superato il record di oltre 23 metri stabilito nel 2011.

Il panettone più grande del mondo

Ancora Milano protagonista dei Guinness World records con il suo panettone più grande al mondo, preparato nel dicembre del 2018: un diametro di 115 centimetri e un metro e mezzo di altezza. Per realizzarlo ci sono volute oltre 100 ore di lavorazione.

Il gatto più ricco del mondo

Nel 1988, alla morte del suo padrone, Blackie ha ereditato 12,5 milioni di dollari, diventando il gatto più ricco del mondo. Era l'ultimo sopravvissuto di una cucciolata di 15 gatti e fu il prescelto per ereditare la fortuna del suo padrone, un antiquario che escluse i suoi familiari dal testamento, devolvendo tutto al felino, o meglio alle associazioni che avrebbero dovuto occuparsi di lui.

La più grande casa di carte

Nel 1992 Bryan Berg conquistò il record per la più grande casa fatta con le carte da gioco al mondo. Fu capace di costruire 75 piani. La costruzione era stata costruita con 91.800 carte ed era alta 7.71 metri. Nel 2007 Berg ha migliorato il suo stesso record, arrivando a costruirne un'altra da 7.86 metri. In un video del 2012 ha svelato qualcuno dei suoi trucchi.

La maggior quantità di milkshake espulsa dal naso

Nell'agosto del 1999 Gary Bashaw Jr ha fatto registrare un record piuttosto curioso. Inserendo nella sua bocca della miscela da milkshake al cioccolato, ha fatto poi uscire dalla sua narice 54ml di frullato.

La più grande collezione di gnomi da giardino

Se il papà della protagonista de "Il favoloso mondo di Amélie" era in pena per il suo nano da giardino giramondo, Ann Atkins i suoi li tiene be stretti, tanto da essere arrivata nel 2000 a conquistare il record, con 2.010 esemplari. Lo ha anche migliorato nel 2011, arrivando a 2.042. Tutti gli gnomi vivono con lei nella sua Gnome Reserve nel Devon, Regno Unito.

Le unghie più lunghe del mondo

Nel 2009 Melvin Boothe ha conquistato il record per le unghie più lunghe del mondo sulle mani di un uomo, raggiungendo una lunghezza complessiva di 9.85 metri. Purtroppo non ha potuto migliorare il suo record, dato che è morto nello stesso anno.

Il gruppo più numeroso con nasi rossi

Il 12 novembre 2011 ad Adelaide, Australia, 16.092 persone riunite al Credit Union Christmas Pageant hanno indossato nasi rossi da clown , in occasione della parata annuale organizzata dalla South Australian Tourism Commission. Il record è stato raggiunto grazie al tema dell'evento: "celebra il clown che è in te".

La più grande collezione di tubetti di dentifricio

Nel 2012 Val Kolpakov è stato riconosciuto dal Guinness World Record come il possessore della più grande collezione di tubetti di dentifricio al mondo. Nella sua casa ad Alpharetta, Georgia, ci sono 2.037 confezioni di pasta per la pulizia dei denti provenienti da tutto il mondo.

La più grande collezione di giocattoli da fast food

Nel 2014 Percival Lugue ha chiesto che la sua collezione di sorpresine e giocattoli ricevuti grazie ai menu dei fast food fossero certificati come la più grande collezione al mondo di questo genere. L'organizzazione, visti i 10.000 pezzi presentati da Lugue nella sua casa ad Apalit, nelle Filippine, gli ha conferito il record mondiale.

Il più frequentato corso di zumba

Nel 2015 a Mandaluyong, una città delle Filippine nei pressi di Manila, 12.975 persone si sono riunite per esercitarsi nel proprio sport preferito: la zumba. Il loro corso è stato decretato il più grande al mondo .

La pizza più lunga del mondo