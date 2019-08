Giornata internazionale dei mancini, la rivincita della mano sinistra

A volte le piccole incombenze della vita quotidiana come tagliare un foglio di carta, affettare il pane o stappare una bottiglia di vino possono apparire più difficili per chi è mancino. Per questo, il mondo del design ha dedicato a chi usa prevalentemente la mano sinistra una serie di prodotti. Nella Giornata internazionale dei mancini, che si celebra in tutto il mondo il 13 agosto, ecco alcuni attrezzi nati per facilitare la vita quotidiana di chi usa la mano sinistra.

Cos'è la Giornata internazionale dei mancini

Istituita nel 1992 dal Left-Handers Club, la Giornata internazionale dei mancini è un evento annuale celebrato in tutto il mondo, con lo scopo di aumentare la consapevolezza sui vantaggi e gli svantaggi del mancinismo. Inoltre, la ricorrenza è celebrata anche per sradicare i retaggi culturali che per secoli hanno considerato l'uso predominante della mano sinistra come un brutto vizio da correggere. Tanti grandi della storia sono stati o sono mancini, come ad esempio Michelangelo, Barack Obama e Julia Roberts. I dati scientifici definiscono mancino il 15% della popolazione mondiale.

Le forbici per mancini

Per facilitare la vita di chi usa prevalentemente la mano sinistra, i progettisti di vari settori produttivi hanno ideato una serie di articoli dedicati esclusivamente ai mancini. Secondo il sito Left-Handers Day tra i pezzi più venduti compaiono le forbici. Nella top 10 stilata dal portale, se ne possono trovare addirittura due tipologie: una appositamente disegnata per facilitare l'impugnatura di chi usa la mano sinistra ed una seconda, dalla punta arrotondata, per rispondere ai bisogni dei più giovani.

Dalle penne ai quaderni: gli attrezzi per la scrittura dei mancini

Altro aspetto fondamentale è quello della scrittura: settore nel quale si concentrano tantissimi dei prodotti pensati per chi è mancino. L'azienda Stabilo, ad esempio, ha creato una versione speciale della Move Easy rollerball pen con il grip posizionato per facilitare l'impugnatura della penna nella mano sinistra. Sempre per rendere più agevole la scrittura, lo stesso portale Left-Handers Club, ha invece ideato un blocco note in cui i fogli sono attaccati sul lato destro, in questo modo viene semplificata la rimozione delle pagine mentre si scrive. Esiste poi un righello da 30 centimetri, i cui numeri scorrono da destra verso sinistra, nato per facilitare le misurazioni e la traccia di linee rette per i mancini. Un dettaglio, certo, ma è proprio prestando attenzione a questi particolari che si fa la differenza (specie per i più giovani).

Apriscatole per mancini

Molto utili sono anche gli oggetti per la cucina. Con coltelli e cavatappi a farla da padrona. Tra i più apprezzati compare uno speciale apriscatole, caratterizzato da un movimento rotatorio della manopola pensato proprio per i mancini. Online fioccano gli store dedicati a coloro che fanno tutto con la mano sinistra. I più gettonati sono Anything Left-Handed e Lefty's the Left Hand Store.