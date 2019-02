mondo

Il tennista John McEnroe compie 60 anni: foto storia

Per 4 anni numero uno al mondo, ha vinto 7 titoli del grande slam e si è reso protagonista di incontri epici, in particolar modo con Björn Borg. Noto per il suo carattere irascibile in campo, in carriera ha fatto molto parlare di sé anche fuori dal rettangolo di gioco