Ulf Kirsten, attaccante, conta 49 presenze e 14 gol con la maglia della Germania Est, 51 apparizioni e 20 reti con la maglia della Germania riunificata. Ha partecipato al Mondiale negli Usa del 1994, senza mai scendere in campo, e a quello in Francia nel 1998, giocando 4 partite. Per lui anche 2 presenze a Euro 2000 in Olanda e Belgio. Nella foto Kirsten in Germania-Armenia 4-0 del 1997, gara valida per le qualificazioni a Francia '98