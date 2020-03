Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata

SPECIALE CORONAVIRUS

Il 30 gennaio scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo coronavirus “emergenza globale”.

Il virus, ribattezzato Covid-19, è comparso all’inizio di gennaio in Cina e si è diffuso velocemente anche al di fuori dell’area di origine, come mostra una mappa animata realizzata da SKY TG 24 che segue l’espansione dell’epidemia nel mondo.

La mappa è aggiornata al 22 marzo 2020

La visualizzazione rivela che, a partire dai primi casi confermati segnalati a inizio gennaio nella città di Wuhan, in Cina, nel giro di un paio di settimane Covid-19 si era già esteso in altri Paesi dell’Asia orientale per poi propagarsi nei giorni successivi anche nell’emisfero occidentale del globo, in Oceania e in seguito anche negli altri continenti.

Nel frattempo, anche il numero di casi confermati ha continuato a salire.

Se non visualizzi il grafico clicca qui

Negli ultimi tempi, comunque, la diffusione del virus in Cina è rallentata fin quasi a fermarsi, come mostra anche il grafico seguente.

Se non visualizzi il grafico clicca qui

Nel frattempo, i casi al di fuori del territorio cinese hanno continuato ad aumentare fino a superare quelli cinesi il 15 marzo scorso.



Se non visualizzi la tabella clicca qui

I dati

I dati utilizzati nella mappa animata derivano da due fonti. Il quotidiano Financial Times per quanto riguarda i primi giorni di diffusione del virus, e la mappa sulla diffusione di Covid-19 approntata dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE) della Johns Hopkins University per i dati a partire dal 23 gennaio 2020.

(Ultimo aggiornamento: lunedì 23 marzo 2020, ore 10:30)