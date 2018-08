Buon compleanno Barack Obama, l’ex presidente americano compie 57 anni

Il 4 agosto Barack Obama compie 57 anni. Esponente del Partito Democratico, è stato il 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America: eletto nel novembre 2008 e riconfermato nel novembre 2012 (GLI OTTO ANNI DI OBAMA). È stato il primo afroamericano a ricoprire la carica. Il settimanale statunitense Time lo ha scelto come "persona dell'anno" nel 2008 e nel 2012. Nel 2009 è stato insignito del Premio Nobel per la pace "per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli". Obama ha grande seguito sui social network: su Twitter ha 102 milioni di follower, quasi il doppio del suo successore Donald Trump (fermo a 53 milioni). Di recente è stato immortalato in un video mentre balla con la moglie Michelle durante un concerto di Beyonce e Jay-Z.

L’infanzia e gli studi

Nato il 4 agosto 1961 a Honolulu, Hawaii, da padre keniota e madre originaria del Kansas, Obama ha un’infanzia movimentata: a sei anni si trasferisce in Indonesia, a dieci torna nelle Hawaii per vivere con i nonni materni. Entra alla Columbia University a New York, lavora come assistente sociale a Chicago, viene accettato alla prestigiosa Harvard Law School. Rifiuta le offerte d'impiego degli studi legali newyorkesi per tornare a Chicago, dove vive Michelle Robinson, la ragazza che diventerà sua moglie e la madre delle sue due figlie, Malia e Natasha (LE FOTO PRIVATE DI MICHELLE OBAMA). A Chicago si impegna nell’assistenza legale per i poveri e insegna Diritto costituzionale alla scuola di legge dell’Università.

La carriera politica

Nel 1996 viene eletto al Senato dell'Illinois. Nel 2000 si candida al Congresso Usa come deputato, ma viene battuto. Nel 2004 ci riprova, stavolta per il Senato, e vince diventando il quinto senatore nero nella storia del Congresso americano. Nel 2007 si candida alla Casa Bianca. Prima sconfigge Hillary Clinton alle primarie democratiche e poi nel 2008 risulta vincitore sul repubblicano John McCain. Il 6 novembre 2012 viene riconfermato per un secondo mandato, imponendosi su Mitt Romney.

I due mandati presidenziali: 2008 e 2012

Il primo mandato di Obama è caratterizzato dall’approvazione della riforma sanitaria nel 2010 (ribattezzata "Obamacare"), dall’aggravarsi della crisi economica, dall’uccisione di Osama Bin Laden e dall’inizio della guerra in Siria. Nel secondo mandato Obama opta per una politica estera multilaterale, basata su diplomazia e pragmatismo: in questo senso vanno citati, nel 2015, lo storico disgelo tra Stati Uniti e Cuba, le cui relazioni diplomatiche erano sospese dal 1961 (LA FOTOSTORIA), l’accordo sul nucleare con l’Iran e, nel 2016, l’accordo sul clima di Parigi. Si concentra sul risanamento dell’economia, tornata in salute dopo il difficile periodo post-crisi finanziaria.

L’impegno oggi, dietro le quinte

Obama oggi si dedica alla Obama Foundation, una fondazione che ha l’obiettivo di formare una nuova classe dirigente, con un campus privato a Chicago, dei corsi alla Chicago University, e dei programmi finanziati e molto selettivi per la formazione di 300 giovani leader a Phoenix, Chicago e Columbia (in South Carolina). L'ex presidente, che ha deciso di rimanere a vivere a Washington, porta avanti una pacata militanza dietro le quinte, con pochi interventi in pubblico, e quasi mai menziona per nome il suo successore Donald Trump. L’ultima apparizione internazionale è del 17 luglio scorso, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Nelson Mandela. Di fronte a 15mila persone riunite all’interno del Wanderers Stadium di Johannesburg, in Sudafrica, ha lanciato un appello al cambiamento, alla speranza, alla tolleranza, all'uguaglianza e all'inclusione. Non cita Donald Trump, ma secondo molti osservatori il suo discorso è stato fortemente politico, tanto da essere considerato l'espressione più alta del suo impegno da quando ha lasciato la Casa Bianca.