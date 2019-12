Il 2020 sta per iniziare e si porterà dietro una lunga serie di anniversari e ricorrenze. Alcune di queste saranno l'occasione per celebrare grandi artisti del passato ed eventi che hanno cambiato il corso della storia. Altre, invece, serviranno per commemorare le vittime di sanguinosi attentati, nella speranza che la memoria contribuisca a costruire un futuro migliore. Ecco alcune delle date più importanti e gli appuntamenti da non perdere.

Anno bisestile

Per cominciare è utile sapere che il 2020 è un anno bisestile, e come 4 anni fa il calendario conterà 366 giorni, con la ricomparsa del 29 febbraio. A livello astronomico, l'anno che sta per iniziare avrà la particolarità di avere due eclissi solari, una prevista per il 21 giugno (visibile anche dall'’Europa) e la seconda per il 14 dicembre.

I grandi del passato

Tra i grandi anniversari del 2020 ci sarà quello di Ludwig Van Beethoven. Il grande compositore nasce il 16 dicembre 1770, duecentocinquanta anni fa, a Bonn, in Germania. Nel giugno del 1870, invece, muore il celebre scrittore inglese Charles Dickens. Nello stesso anno, precisamente il 22 aprile, nasce Vladimir Il'ič Ul'janov, meglio conosciuto come Lenin, uno dei protagonisti della rivoluzione d’ottobre del 1917, e della futura Unione sovietica. Arrivati al XX secolo, merita una menzione particolare il 1970, anno di grandi sconvolgimenti nel mondo della musica. Cinquanta anni fa, infatti, si sciolgono i Beatles e il 18 dicembre a Londra muore Jimi Handrix.

Eventi storici

Oltre ai grandi personaggi, il 2020 sarà un anno ricco anche di occasioni per ricordare importanti eventi storici e barbari attentati. Alle 10:25 del 2 agosto 1980, l’Italia e in particolare Bologna vengono scossi dal più grave atto terroristico avvenuto negli anni di piombo. Nella stazione centrale del capoluogo emiliano esplode un ordigno che costa la vita a 85 persone. Dieci anni più tardi, il 2 agosto 1990, scoppia la prima guerra del Golfo che ha visto contrapposto l'Iraq a una coalizione internazionale, formatasi sotto l'egida dell’Onu e guidata dagli Stati Uniti. Il conflitto, il primo combattuto in "diretta televisiva", ha lo scopo di liberare il Kuwait dall'occupazione di Saddam Hussein. Arrivando alla scorsa decade, nel 2010 due donne portano a termine un attentato suicida nella metropolitana di Mosca, causando la morte di 40 persone e il ferimento di altre 100. Nello stesso anno Stoccolma è teatro del primo attentato suicida nei Paesi scandinavi. Cinque anni più tardi, nel 2015, si verificano in rapida successione diversi attentati di matrice islamica che colpiscono, tra le altre Ankara e Tunisi. La città a pagare il conto più salato, però, è Parigi, dove a gennaio viene colpita la redazione della rivista satirica Charlie Hebdo, e in novembre un attacco coordinato in diverse zone della città, tra cui il teatro Bataclan, provoca 137 vittime. Sempre nel 2015, a Charleston, negli Stati Uniti, un ventunenne bianco, che dichiarerà di aver compiuto il gesto per scatenare una guerra razziale, apre il fuoco all'interno della Emanuel African Methodist Episcopal Church, causando la morte di 9 persone.

La presa di Roma

Tra le grandi commemorazioni del 2020, merita una menzione speciale il centocinquantenario della presa di Roma. Il 20 settembre 1870, infatti, i bersaglieri entrano nella Città eterna attraverso la breccia di Porta Pia, dando il via all’annessione al Regno d’Italia della città. Un anno più tardi la capitale verrà trasferita da Firenze a Roma.

Genio italico

Per quanto riguarda il nostro Paese, il prossimo anno cadranno diversi anniversari che celebreranno la vita e l'arte di una serie di italiani illustri. Nel 2020, infatti, ricorreranno i 500 anni dalla morte di Raffaello, uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Altra data da ricordare è il 20 gennaio, giorno in cui, 100 anni fa, nasceva Federico Fellini. Regista di grandissimi capolavori, come 'La strada', 'Le notti di Cabiria' e 'La dolce vita', è nato nello stesso anno di un altro grande del cinema e della televisione italiana: Alberto Sordi. Centenario della nascita, infine, anche per Gianni Rodari, il più celebre scrittore italiano per l'infanzia.

Politica

Il 2020 sarà un anno importante anche per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali. Nel nostro Paese si voterà il 26 gennaio per le Regionali in Emilia-Romagna e Calabria e poi in primavera in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Per quanto riguarda il Vecchio Continente, il 31 gennaio verrà fatto il passo decisivo della Brexit con la calendarizzazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue. Unione europea che quest'anno vedrà la prima presidenza della Croazia e la quarta della Germania. In novembre, infine, si terranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Sport

Molti anche gli appuntamenti sportivi. Il 12 giugno cominciano gli Europei di calcio, che si disputeranno in diverse città del continente. Il 24 luglio invece prenderanno il via i Giochi Olimpici di Tokyo.

Eventi internazionali

Tra i grandi eventi internazionali da non perdere, l'Expo Dubai, il primo dopo quello di Milano. La manifestazione inizierà il 20 ottobre e andrà avanti fino al 10 aprile 2021. E la Berlinale 2020, che quest'anno festeggia il 70esimo anniversario. L'evento cinematografico tedesco sarà diretto da Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek.