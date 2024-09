A dare l'annuncio è lo stesso club in una nota. Secondo i media inglesi Shaw si sarebbe spento a seguito di alcune ferite riportate in una caduta

È morto a 63 anni l'ex attaccante dell'Aston Villa Gary Shaw, uno dei giocatori che nel 1982 vinse l'Europeo con l'Inghilterra Under 21. A dare l'annuncio è la squadra di Birmingham che, però, non ha rivelato ulteriori informazioni sulla causa del decesso. I media britannici, invece, riportano che Shaw potrebbe essere morto a causa di alcune ferite provocate da una brutta caduta.

Risultati sportivi

Shaw rappresentò l'Inghilterra nell'Europeo Under 21 del 1982. Durante la sua carriera segnò 79 gol in 213 partite per il suo club d'infanzia, l'Aston Villa. Successivamente giocò nella squadra danese Kjobenhavns Boldklub, per i Scotland's Kilmarnock e molti altri club. Shawn vinse anche il titolo della massima serie inglese con il Villa nella stagione 1980-81, anche se il suo più grande risultato rimane la vittoria, con la naionale Under 21, dell'Europeo del 1982.