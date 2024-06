Morto Noam Chomsky, il linguista e intellettuale Usa aveva 95 anni

Noam Chomsky, linguista e intellettuale americano, si è spento in un ospedale in Brasile, dov’era ricoverato per le conseguenze di un ictus

È morto Noam Chomsky, il linguista e intellettuale americano aveva 95 anni. Professore emerito del Massachusetts Institute of Technology, definito “forse il più importante intellettuale vivente” dal New York Times, si è spento in un ospedale in Brasile, dov’era ricoverato per le conseguenze di un ictus. Chomsky era nato il 7 dicembre 1928 a Filadelfia.