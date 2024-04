USA, terremoto magnitudo 4.8 nel New Jersey avvertito anche a New York

Il sisma ha fatto registrare una magnitudo di 4.8. E' stato rilevato dall'istituto geofisico americano, Usgs, in New Jersey a una profondità di circa 5 chilometri. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York. Il sindaco Eric Adams è stato informato e secondo le prime indicazioni non ci sono stati danni, ma "stiamo valutando l'impatto" del sisma, ha detto il portavoce di Adams, Fabien Levy. I residenti hanno infatto riferito di forti tremori che hanno scosso mobili e pavimenti. Non sono stati al momento segnalati disagi importanti nelle zone interessate.