Protesta dei trattori, roghi davanti all'Eurocamera di Bruxelles

Gli agricoltori tornano a bloccare il quartiere europeo a Bruxelles. Dopo il duplice assedio messo in atto a inizio e fine febbraio per contestare le politiche Ue, un centinaio di trattori si stanno assembrando questa mattina in prossimità delle sedi delle principali istituzioni Ue. Alcuni roghi sono stati appiccati a Place du Luxembourg, davanti ai palazzi del Parlamento europeo, già presa d'assalto il 1° febbraio. Un'azione simbolica è attesa a partire dalle 10.30 all'incrocio tra rue de la Loi e rue du Taciturne, nelle vicinanze delle sedi della Commissione e del Consiglio europeo. In tutto sono attesi tra i 300 e i 500 trattori.

L'avviso della polizia sui social



"Attenzione! I trattori percorrono le autostrade in direzione Bruxelles. Ciò si traduce in situazioni di traffico estremamente pericolose. Invitiamo i trattoristi al rispetto del codice della strada e consigliamo a tutti la massima attenzione". E' l'avviso diffuso sui social dalla polizia federale belga.