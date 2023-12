Putin: "Primo compito è difendere la nostra sovranità"

Il presidente russo ha tenuto la canonica conferenza stampa di fine anno, che si svolge in contemporanea con le domande dei cittadini. "Nelle trattative a Istanbul, nel 2022, erano stati concordati i parametri per una demilitarizzazione dell'Ucraina, e quindi per una pace negoziata, ma Kiev ha buttato tutto nel camino"

All'interno del Gostiny Dvor a Mosca, il Presidente russo Vladimir Putin ha aperto la consueta conferenza stampa di fine anno, che si svolge in contemporanea con le risposte alle domande dei cittadini, chiarendo la posizione del Paese nel conflitto con l'Ucraina: "Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere. I nostri principali obiettivi sono rafforzare la sovranità della Russia, la sicurezza ai confini e i diritti e le le libertà dei cittadini". ( SPECIALE CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA )

"Pace in Ucraina quando avremo raggiunto i nostri obiettivi"

"La pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi, che rimangono la denazificazione e la demilitarizzazione del Paese. La Russia non ha bisogno di una seconda ondata di mobilitazione nella guerra. Nelle trattative a Istanbul, nel 2022, erano stati concordati i parametri per una demilitarizzazione dell'Ucraina, e quindi per una pace negoziata, ma Kiev ha buttato tutto nel camino", ha affermato ancora Vladimir Putin all'interno della conferenza stampa di fine anno che si sta tenendo questa mattina a Mosca. "La Russia è sufficientemente fiduciosa di progredire nonostante le sanzioni economiche, il conflitto in Ucraina e lo scontro con l’Occidente. Disponiamo di un margine di sicurezza sufficiente grazie al forte consolidamento della società russa, alla stabilità del sistema finanziario ed economico del Paese e all’aumento delle capacità militari".