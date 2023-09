Meloni, nel discorso all’assemblea Onu chiederà intervento su migranti

La questione migranti

L’obiettivo di Meloni a New York, quindi, è quello di cercare nuovi alleati per arginare l'immigrazione illegale: con il supporto dell'Onu, magari anche perseguendo l'idea di hotspot in Africa sotto il cappello dell'Unhcr. La premier chiederà un impegno a supporto della strategia italiana per fermare gli arrivi, considerata l’unica via per dare una "risposta strutturale" a quella che è sempre più un'emergenza. "Non permetterò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa", ha detto parlando con i giornalisti a New York. Ora "bisogna dichiarare guerra ai trafficanti di uomini", ha aggiunto. "C'è molta attenzione e consapevolezza e c'è molta solidarietà. Il problema è capire quando e quanto quella solidarietà diventerà anche fatti concreti”, ha detto ancora. “Io penso che un’organizzazione come l'Onu, fondamentale a sconfiggere la schiavitù, non possa consentire il ritorno di quella barbarie sotto alte forme e intendo dirlo con chiarezza nel mio intervento", ha anticipato. "Penso – ha aggiunto – si possa implementare il ruolo di tutti gli organismi internazionali per affrontare un problema che non è solo dell'Italia e che l'Italia non può risolvere da sola". Riguardo alle Nazioni Unite, Meloni ha detto ancora: "Credo che possano giocare un ruolo importante di sensibilizzazione, fare capire che non è una questione ideologica. Penso che l'Onu possa giocare un ruolo utile, non dico risolutivo ma importante, nella gestione hotspot in Libia, per valutare le richieste di asilo e per distinguere una volta per tutte il tema dei rifugiati che è stato strumentalmente sovrapposto a quello dei migranti economici. Per farlo ci vuole la collaborazione dei governi africani, è quello su cui bisogna lavorare". La premier ha poi ribadito: "La questione non è quella dei ricollocamenti ma di come si fermano le partenze illegali". E ancora: "Per me è importante che vada avanti il memorandum con la Tunisia".