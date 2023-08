Salario minimo, venerdì incontro Meloni-opposizioni

Il confronto sul salario minimo riparte l'11 agosto, a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. "Confermo che nel pomeriggio di venerdì una delegazione del governo, guidata dalla Presidente del consiglio, incontrerà le forze politiche di opposizione per ascoltare le proposte da loro articolate sul salario minimo, in spirito di costruttivo rapporto istituzionale", ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Calenda: "Verremo ricevuti prima della pausa estiva"

Aveva già parlato di un incontro in tempi brevi anche il senatore e leader di Azione Carlo Calenda, in un'intervista a La Repubblica: “Dai contatti che ho avuto ritengo che" la premier "ci riceverà prima della pausa estiva per confrontarci sul salario minimo". "Io non ho mai dato disponibilità a un incontro a due, si tratta di una proposta fatta da tutte le opposizioni - afferma -. Il che è un valore da preservare. Poi certo, se i segretari degli altri partiti ritenessero di non venire, io andrei lo stesso. Va riconosciuto che la maggioranza ha ritirato l'emendamento soppressivo del nostro testo e aperto al dialogo".

La posizione delle opposizioni

Il governo punta a spegnere le polemiche nate dopo la decisione della Camera di sospendere l’esame della proposta di legge dell’opposizione sul salario minimo per 60 giorni, rimandando quindi la discussione a settembre o ottobre. Una decisione che le opposizioni avevano subito condannato. La segretaria del Pd, Elly Schlein, aveva detto: “La maggioranza fugge davanti a un problema reale”. Mentre il leader del M5s, Giuseppe Conte, aveva attaccato: “Dialogo proposto dalla premier Meloni? Solo parole”.